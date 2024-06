Getty Images

Genoa, idea per il dopo Martinez: spunta Musso dell'Atalanta

50 minuti fa



In attesa di capire se davvero Joseph Martinez diverrà un nuovo giocatore dell'Inter, il Genoa prova cautelarsi cercando il possibile sostituto del portiere spagnolo.



Tra i nomi vagliati nelle ultime ore dalla dirigenza rossoblù, secondo ciò che scrive questa mattina Tuttosport, ci sarebbe anche quello dell'argentino dell' Atalanta Juan Musso.



Campione in Copa America con l'albiceleste nel 2021 e vincitore un mese fa dell'Europa League con i bergamaschi, il trentenne ex Udinese lascerebbe spazio in nerazzurro a Marco Carnesecchi.