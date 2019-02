Saranno oltre mille i tifosi della Lazio presenti domenica pomeriggio a Marassi per assistere alla sfida tra la formazione di Simone Inzaghi ed il Genoa.



Il dato, comunicato questa mattina dal sito ufficiale della società rossoblù, va ad aggiungersi ai 18000 mila abbonati del Grifone che come in ogni impegno casalingo affolleranno gli spalti del Ferraris. Il traguardo è quello di riuscire a sfondare il muro delle 20 mila presenza. Obiettivo al cui raggiungimento potrà contribuire la bella giornata di sole prevista domenica sul capoluogo ligure.