In attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore del Genoa, il mercato dei rossoblù resta pieno di punti di domanda.



In messo ad essi, tuttavia, c'è anche qualche piccola certezza, come quella che riguarda il futuro di Marko Pajac. Il laterale croato, arrivato in prestito dal Cagliari la scorsa estate, non ha convinto la dirigenza del Grifone e pertanto non verrà esercitato nei suoi confronti il diritto di riscatto previsto a suo tempo.



Titolare o primo cambio per metà stagione, Pajac è sparito dai radar con l'approdo a Pegli di Davide Nicola. Complici anche un paio di infortuni muscolari, il 27enne di Zagabria ha visto il dato delle presenze restare fermo al 5 gennaio scorso, giorno dell'esordio in panchina del tecnico piemontese e della sua undicesima ed ultima apparizione con la maglia rossoblù. Una statistica che non verrà aggiornata visto che a settembre la sua carriera ripartirà dalla Sardegna.