Genoa, oggi è il Balotelli-day: dentro o fuori, si decide

La giornata di oggi è quella che tutti si aspettano possa essere decisiva per il futuro dele di. Le parti si sono clamorosamente riavvicinate nella serata di ieri e oggi è previsto un nuovo summit per provare a trovare una quadra definitiva al suo tesseramento da svincolato o meno. Sul tavolo ci sono già cifre e proposte, ma rimane da superare un'ultimo ostacolo.e ha detto sì al club rossoblu. Per lui è pronto un contratto in scadenza a fine stagione con un ingaggio da 250 mila euro più bonus. Secondo il Secolo XIX siachestanno spingendo per chiudere in tempi brevissimi l'affare, ma manca ancora l'ultimo semaforo verde.

Oggi è l'amministratore delegatoa non aver ancora dato il suo via libera per chiudere l'accordo. A Pegli oggi si chiuderà una riunione tecnica importante in sua presenza un cui verrà presa la decisione finale. In un periodo di crisi economica anche un impatto così sui conti potrebbe spostare.