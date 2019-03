In caso di discesa in campo domenica pomeriggio contro il Frosinone Goran Pandev toccherebbe la non indifferente soglia delle 400 gare disputate in Serie A. Un traguardo prestigioso per il fantasista del Genoa che in settimana ha anche ottenuto la cittadinanza italiana: "Mi sono emozionato - ha raccontato il macedone al sito ufficiale rossoblù - è stata una cerimonia rapida. E’ stato bello dopo tanti anni in cui vivo qui con la famiglia”.



Per uno che in carriera ha vinto tutto, il pallone è ancora in grado di regalare grandi emozioni, spingendolo a provare a tramandare questa passione anche ai più piccoli: “L’academy aperta in Macedonia è una delle cose mi danno maggiore soddisfazione, pensando alla possibilità di una vita sana per tanti giovani”.



Il pensiero immediato va però al prossimo avversario in campionato: “Il Frosinone è una squadra in crescita rispetto alla prima parte del campionato. Lo dimostrano i punti nell’ultimo periodo, il rendimento in trasferta e i colpi come due settimane fa a Genova. Sarà dura. Vincere vorrebbe dire tantissimo. Siamo in serie positiva. Non ci vogliamo fermare proprio ora…”.