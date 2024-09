Getty Images

In una giornata complessa e delicata come quella odierna a Genova, con la tensione per il derby della Lanterna traai massimi storici e con le forze dell'ordine in preallarme, sarebbe meglio cercare di stemperare i toni o quantomeno di non incendiare ulteriormente il clima, specialmente se sei un tesserato di un'altra società. Evidentemente però ad Albert, centrocampista classe 1997 dellaed ex Genoa questo ragionamento non è venuto in mente.In una giornata segnata dal pericolo di scontri nella stracittadina, e da uno schieramento di forze mai visto per un derby messo in campo dalla Questura e dal Prefetto di Genova, il giocatore ha pensato bene di postare una storia su Instagram con un cassonetto della spazzatura marchiato bandiera della Sampdoria e dalla scritta "Doria merda". Forse un modo per ingraziarsi gli ex tifosi rossoblù, che avevano preso particolarmente male la sua partenza, come testimoniano i tanti commenti di insulti sul suo profilo? Chissà, di certo una caduta di stile evitabile e pericolosa, specialmente perché proveniente da un atleta, un professionista oltretutto tesserato per una società terza.

Peraltro, il derby con la Sampdoria dovrebbe evocare soltantoal Gudmundsson calciatore. La sua unica esperienza in un Samp-Genoa risale al 2022. Era il 30 aprile, e l'islandese scese in campo nell'ultima mezz'ora. La partita in questione era la stracittadina vinta 1-0 dai blucerchiati, con il rigore parato da Audero al 96' che spinse il Genoa verso la retrocessione in Serie B.