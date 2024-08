Genoa, sta saltando Fabio Silva. Cosa succede per Gudmundsson e Nico Gonzalez, tre squadre sulla corda

Come nella migliore (o nella peggiore, a seconda dei punti di vista) telenovela di calciomercato dell’estate.complicando di riflesso altre due operazioni che procedono parallele da qualche giorno a questa parte e che rischiano di subire così l’ennesimo rallentamento ad appena 15 giorni dalla conclusione di questa sessione.- Il club inglese, che acquistò il talento portoghese nell’estate 2020 dal Porto per la bellezza di 40 milioni di euro,- ma sempre nel mirino dell’Inter -Tre operazioni che sono perfettamente collegate l’una con l’altra, sia per ragioni di carattere economico ma soprattutto tecnico-tattiche. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, al momento la situazione più complicata è proprio quella relativa a Fabio Silva al Genoa,dell’Olympique Marsiglia sondato a sua volta nelle scorse giornate - per assecondare il desiderio di Gudmundsson di giocare in una piazza più ambiziosa. Un’ambizione che, come ha confermato l’ad rossoblù Blasquez, sarà soddisfatta soltanto alle giuste condizioni: "e, a oggi, non partirà".- Una situazione di pericoloso stallo destinata dunque a protrarsi per l’attaccante islandese, che tra l’altro nella prima giornata di Serie A affronterà sabato proprio una delle sue pretendenti,Se Gudmundsson non si sblocca, anche la, chetra prestito oneroso (7) e diritto di riscatto (18), rimane con un pugno di mosche in mano e- L’esterno argentino,, è da tempo in parola con Giuntoli sulla base di un ingaggio da 3,5 milioni di euro fino al 2029, così comeMa se il Genoa non trova a breve un erede di Gudmundsson, quello che fino a poche ore fa sembrava un complicato rebus verso la risoluzione torna ad essere materiale per la più classica delle telenovelas di mercato.