Genoa, UFFICIALE: Favilli al Bari a titolo temporaneo

Getty Images

Si chiude con una cessione la finestra estiva del calciomercato 2024 del Genoa.Nelle ultime ore di trattative la società rossoblù ha definito con ilA darne notizia lo stesso club biancorosso, tramite una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali nella quale si specifica come il trasferimento sia avvenuto a. In realtà per lui l'addio al Grifone è pressoché definitivo, dal momento che il suo contratto con i rossoblù scadrà proprio al termine dell'attuale stagione sportiva.

L'attaccante toscano, classe 1997, era reduce da un biennio in prestito alla Ternana, dopo aver vestito in passato, sempre da tesserato del Genoa, anche le maglie di Verona e Monza. Approdato in Liguria nell'estate 2018, dopo essersi messo in luce nelle giovanili della Juventus, Favilli archivia la sua esperienza con il Grifone con 29 apparizioni e un solo gol, quello segnato al Torino negli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-'20.