Genoa verso il Bologna: Frendrup recupera, Bani e Messias ancora in forse

Dopo giornate caratterizzate da infortuni in serie per Alberto Gilardino e il suo Genoa potrebbero presto arrivare finalmente buone notizie dall'infermeria.In vista della sfida in programma sabato pomeriggio alle 15 al Luigi Ferraris, il tecnico dei rossoblù conta di poter recuperare almeno. Il mediano danese aveva saltato l'ultima gara prima della sosta, quella persa malamente (5-1) in casa dell'Atalanta, dovendo marcare visita anche alla successiva convocazione in nazionale per il doppio impegno in Nations League.L'ex Brondby aveva rimediato nel corso della partita contro la Juventus una lesione muscolare di basso grado al polpaccio destro che lo ha tenuto a riposo per due settimane. Ora però il problema sembra alle spalle e Frendrup è pronto a tornare al centro del centrocampo rossoblù contro il Bologna.

Speranze di recupero le nutrono anche altri due lungodegenti del Grifone: l'ex di turno. Anche il difensore toscano e il trequartista brasiliano sono stati bloccati da problemi muscolari che paiono ora superati. Il loro impiego contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano non è però certo e tal proposito saranno decisive le prossime 48 ore.Per quanto riguarda i restanti ospiti dell'infermeria genoana,