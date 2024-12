Genoa, Vieira prova a recuperare due attaccanti per il Milan

Getty Images

Malgrado l'infortunio patito da Junior Messias, vittima dell'ennesima ricaduta muscolare, potrebbero arrivare presto buone notizie dall'infermeria del Genoa per Patrick Vieira.In vista della gara contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro, il tecnico francese spera infatti di poter recuperare due giocatori d'attacco che da tempo sono fermi ai box:ntrambi out a causa di guai di natura muscolare.Il primo è fuori da quasi tre mesi, visto che la sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 21 settembre, giorno della sfortunata trasferta in casa del Venezia; il secondo ha invece dovuto fermarsi dopo la gara con il Como del 7 novembre, saltando di fatto le tre gare dirette fin qui da Vieira.

che se si dovesse concretizzare fornirebbe al tecnico rossoblù importanti alternative in un reparto in grosse difficoltà soprattutto realizzative. Non è tuttavia da escludere la possibilità che il loro rientro in campo possa avvenire non contro i rossoneri ma sei giorni più tardi con il Napoli, atteso al Ferraris sabato 21 dicembre.