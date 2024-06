Genoa, Vitinha posa con la maglia rossoblù mentre si allena: "Al lavoro!"

L'ufficialità non c'è ancora. Ma di fatto manca ormai soltanto quella.trasformandolo da vincolo temporaneo a. Il cartellino dell'attaccante portoghese, arrivato in gennaio in prestito dall'Olympique Marsiglia, è ora di proprietà del Grifone che verserà nelle casse dei provenzali 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus.In attesa della comunicazione ufficiale che sancirà l'avvenuto matrimonio, il giocatore da un paio di giorni si sta allenando a Pegli, nel centro sportivo dei rossoblù. Un lavoro intenso, sotto l'occhio vigile del proprio preparatore atletico personale, immortalato e celebrato dallo stesso Vitinha con un post sul proprio profilo Instagram: "Con l’aiuto di persone fidate diventa più facile"ha scritto la punta lusitana nella caption a margine di alcune foto tra cui una in cui tiene in mano la maglia del Genoa con il suo nome e il numero 9.

Il segnale più chiaro di come al rinnovo di Vitinha con il Grifone sia già arrivato.