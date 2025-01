Giudice sportivo: Atalanta multata per i cori contro Koopmeiners, Morata e Inzaghi squalificati

2025 Getty Images

Di seguito le decisioni più importanti delin merito alle gare di recupero della 19esima giornata di andata, rinviate per via della Supercoppa Italiana a inizio gennaio:per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (, ndr); per avere inoltre, dal 15° al 17° del primo tempo, esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore; per avere infine, al 48° del primo tempo, mentre il sopra indicato calciatore si apprestava a battere un calcio d'angolo, lanciato verso di lui alcune banconote di carta riportanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Sead (Atalanta): per comportamento scorretto nei con-fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Salterà Atalanta-Napoli.MARTIN Alvaro Borja (Milan): per comportamento scorrettonei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Salterà Juventus-Milan.; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)Simone (Internazionale). Salterà Inter-Empoli.