A pochi giorni dalla confessione del Pibe di Bari, che nel corso di un'intervista aveva rivelato di essersi pentito di non aver accettato qualche stagione fa l'offerta di giocare con il club di Chiavari, il presidente biancocelesterestituisce il favore spendendo parole al miele per l'ex numero 99: "Ho molto apprezzato. E mi ha colpito la sua voglia di rimettersi in gioco e la grande considerazione che nutre nei confronti della nostra società.Per almeno un anno e mezzo, Gozzi ha tentato invano di convincere Cassano a vestire la maglia dei Diavoli Neri. Nonostante un'ottima intesa interpersonale tra i due e una fugace apparizione in un paio di sedute d'allenamento dell'Entella risalenti all'autunno 2018, il matrimonio non si è però mai consumato. Il numero uno chiavarese, tuttavia, sembra non aver ancora perso del tutto le speranze di poter accogliere tra le sue braccia uno dei talenti più puri prodotti dal calcio italiano, anche se questa volta nelle vesti di dirigente: "Come gli ho già detto - prosegue Gozzi - dipende solo da lui.. Parliamo di un fuoriclasse e di una persona perbene.Per noi farne parte sarebbe un grande motivo di orgoglio. Senza impegno, come si usa fare tra veri amici".