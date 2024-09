Il calcio in Arabia è un flop: ora i sauditi vengono in Europa in cerca di investitori e conoscenze

Goal Ar

Si sta ribaltando la situazione, come diceva Giovanni Storti in un noto sketch comico: dopo avere distribuito in Europa centinaia di milioni per attrarre campioni,, per rivitalizzare un campionato sempre meno attrattivo per pubblico, tv e calciatori.E' quel che riporta l'edizione odierna de La Repubblica, che sottolinea come il ricco stato mediorientale abbia necessità di

Il campionato saudita, malgrado gli investimenti massicci, semplicemente non è interessante: l’Al-Hilal ha vinto 34 partite di fila,Perché ci sia vera competizione, servono proprietà diverse. Magari straniere e competenti.Ma cosa ci guadagnerebbero, ad esempio, gli italiani a rispondere a quest'appello? "Per il sistema italiano, il nostro calcio a Riad è noto per tradizione, storia e talento", dice Federico Venturi Ferriolo, partner di LCA StudioLegale. Vorrebbe dire aprirsi le porte per il progetto faraonico che porterà al Mondiale fra dieci anni, con « gli stadi più belli del mondo », come annunciato dal governo.E grazie ad accordi bilaterali con molti Paesi (Italia compresa) non è prevista doppia tassazione in patria.