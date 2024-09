Il Marsiglia di De Zerbi fa l'impresa in 10 a Lione e vola in testa alla Ligue 1

Getty Images

Roberto De Zerbi vola in testa alla classifica della Ligue 1 francese al termine della quinta giornata, agganciando in vetta Paris Saint-Germain - fermato sabato sera a Reims - e Monaco, vittorioso per 3-1 sul Le Havre. Il suo Marsiglia si issa in alto grazie ad una vittoria eroica per 3-2 sul campo del Lione, incapace di gestire la superiorità numerica maturata prestissimo per effetto del doppio cartellino giallo sventolato al difensore argentino Balerdi.



A questo si aggiunge il calcio di rigore fallito da Alexandre Lacazette in pieno recupero nel primo tempo. Sotto di una rete ad inizio ripresa – a segno Caleta-Car – l'OM ribalta il punteggio grazie ai gol dell'ex Juventus e Sassuolo Pol Lirola e Ulises Garcia, ma si fa acciuffare nel finale sul 2-2 dall'ex ribelle Cherki, fresco di rinnovo di contratto. Quando il pari sembra scritto, l'inglese Rowe trova il guizzo vincente che fa impazzire di gioia il Marsiglia e consolida la crisi del Lione, che incappa nella terza sconfitta stagionale e rimane nei bassifondi della classifica.