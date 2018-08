"Serviranno proposte eque: se il Toro ha comprato Niang non è che ora può prestarlo, servirà qualcuno che lo venga a comprare”. Parole queste pronunciate dal direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ai microfoni di Sportitalia. Un messaggio chiaro, quello riferito dal dirigente granata, destinato al Nizza e alla Sampdoria, le due società che hanno mostrato maggiore interesse per l'attaccante senegalese.



Negli scorsi giorni il Torino ha rifiutato un'offerta proprio del Nizza, che aveva richiesto Niang con la formula del prestito. Per l'attaccante ex Milan il presidente Cairo chiede 15 milioni di euro.