Incredibile in Venezia-Cagliari: goal annullato per fuorigioco di... un tacchetto di Pohjanpalo!

Durante, match valido per la 17esima giornata di, sonoper i padroni di casa. Siamo al 62',che si lancia a tu per tu con Sherri: il suo pallonetto supera il portiere in uscita. C'è fuorigioco, però, dell'attaccante finlandese:Un fuorigioco davveroquindi, che costa il gol a Oristianio.

Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Ellertsson, Caviglia, Andersen, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di FrancescoSherri; Augello, Luperto, Mina, Zappa; Adopo, Makoumbou; Deiola (dal 53' Lapadula), Gaetano, Zortea; Piccoli. All. NicolaMarco Guida della sezione di Torre Annunziata