Infortuni, e minacce di sciopero: il calcio sull'orlo del caos. Il caso dei 'super-calciatori', otto per squadra

": titola così Corriere.it, tracciando un'accurata analisi di uno di uno dei problemi più gravi che affliggono il calcio contemporaneo, vale a dire la, con i conseguenti rischi per laScrive Paolo Tomaselli nella sua analisi:. Ci sono i 5 cambi, i Gps che monitorano tutto. Staff che non trascurano il minimo aspetto medico, atletico, nutrizionale, psicologico. Allenatori come. Le rose si allargano fino a 30 elementi anche se mediamentee gli altri 22 si spartiscono l’altra metà.

. Otto giorni fa il capitano del City evocava lo sciopero («Non siamo robot. Il punto di rottura è vicino») e domenica ha finito la sua stagione, con un’altra rottura, quella del crociato.. Se è vero che le società accettano di buon grado di giocare più partite per aumentare gli incassi, il prodotto si impoverisce, accrescendo il rischio di assuefazione del pubblico. E le difficoltà di negoziare i diritti tv in Francia non fanno presagire molto di buono.

dal 15 giugno al 13 luglio 2025, che vedrà impegnate anche, ma intanto le leghe e i sindacati europei con Italia, Francia, Spagna e Inghilterra in testa presenteranno la causa contro la Fifa per «abuso di posizione dominante». Perché il governo delsenza l’accordo con le altre componenti. La replica: il calendario internazionale è stato approvato all’unanimità., che ieri si è fermato ai box e, secondo Corriere.it, ne avrà per 25 giorni circa.(4.478) che corrispondono a. Barella sarà di nuovo in azzurro a novembre, giocherà due partite in più di Super Champions, scenderà in campo prima di Natale e Capodanno poi volerà in Arabia per la Supercoppa. A marzo di nuovo Nazionale, a inizio giugno le finali di Nations (o le qualificazioni a Usa 2026) e poi la partenza per il Mondiale per club: nell’ipotesi che Inter e Juve arrivino in fondo, la A inizierà comunque a ferragosto e l’ipotesi che i due club possano saltare le prime 3 giornate sembra già scartata.

. Un mese di riposo non basta: a Natale non abbiamo più la sosta, non sappiamo quando finiremo la stagione.