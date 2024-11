Insigne pensa all'addio al Toronto: può partire già a gennaio

Getty Images

Dopo due anni e mezzo. Arrivato in Canada nell'estate 2022 da Napoli, l'attaccante si sta guardando intorno per valutare nuove destinazioni. Il campionato della sua squadra è finito con il mancato accesso ai playoffd di MLS, il giocatore ha preso un periodo di relax andando in vacanza a Dubai con la famiglia per staccare la spina, ma occhio al futuro: in questi giorni si è incontrato con i suoi agenti per fare il punto sul suo futuro, una riunione per pianificare come muoversi già dal mercato di gennaio.- Lorenzo con il Toronto ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma sta pensando di lasciare il Canada in anticipo rispetto alla fine naturale del rapporto con il suo club, le richieste non mancano e c'è già qualche club alla finestra che sta pensando di farsi avanti con una proposta concreta., che punta ancora una volta su un giocatore di qualità per alzare il livello del campionato.

- L'arrivo di Insigne in MLS, non ha ancora mai vinto trofei ma ha sfiorato la conquista della coppa nazionale persa 3-5 ai rigori contro i Vancouver Whitecaps. La prima rete è arrivata nei giorni successivi a quella finale persa segnando nella vittoria in campionato contro Nashville.- Come detto il Toronto ha finito la stagione in anticipo con la mancata qualificazione alla fase finale.. Il Toronto ora volta pagina e pensa già alla prossima stagione, Insigne valuta il futuro e pensa all'addio: potrebbe lasciare la squadra già a gennaio.