Inter, Asllani: "Su di me critiche ingiuste, ma mi caricano"

, parla ai microfoni di Dazn dopo il match vinto contro il Venezia: "Si dice tanto di me ogni volta, sono abituato. Ormai ho imparato, è successo col Monza e nel derby. Ho eliminato tutti i social e leggo meno cose, sono contento di avere tanti ragazzi che mi stanno vicini e credono in me. Se penso che le critiche siano esagerate? Sì, ma non c’è problema. Anzi, è meglio, mi caricano. Oggi c’era solo da preparare questa partita e riprendersi moralmente; sono contento di averlo fatto. Era importante prenderci i tre punti e siamo contenti così. Come mi hanno sostenuto i compagni? Anche in settimana ho visto grande fiducia, sono fortunato ad avere un gruppo così vicino a me. Queste immagini mi fanno piacere”.

La sconfitta in Supercoppa: "Sicuramente ci ha ferito quel derby perso, però abbiamo partite importanti davanti, era giusto cancellare quella sfida e ripartire da oggi. Siamo contenti di aver vinto perché era una partita pericolosa, non abbiamo sbagliato e andiamo avanti".IL TABELLINOReti: 16' Darmian (I)VENEZIA (3-5-2): 35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 21 Sagrado (25' 5 Haps); 7 Zampano (87' 9 Gytkjaer), 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia (87' 17 Conde), 97 Doumbia (69' 19 Bjarkason), 77 Ellertsson; 11 Oristanio (69' 10 Yeboah), 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco.INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (75' 28 Pavard), 23 Barella (3' 32 Dimarco), 21 Asllani (62' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi (62' 9 Thuram), 10 Lautaro (75' 8 Arnautovic).A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 17 Buchanan, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic. Allenatore: Simone Inzaghi.Arbitro: PiccininiVar a Avar: Paterna e GuidaEspulsi:Ammoniti: Oristanio (V), Asllani (I), Zampano (V), Nicolussi-Caviglia (V)