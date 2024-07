Getty Images

è uno dei pezzi pregiati della rosa dell'anche in ottica mercato. Il 2005 ex Monza è reduce da una bella esperienza in Copa America, dove ha potuto condividere il campo con il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Il giovane argentino, in un'intervista comparsa sul canale YouTube AFA Estudio Adidas, ha detto la sua sul torneo vinto e sul rapporto con Lautaro. Queste le sue principali dichiarazioni:"La Copa America è stata un'esperienza incredibile. Personalmente mi sono divertito molto e l'ho vissuto bene. L'adattamento è stato difficile, soprattutto nei primi giorni. Poi, con il passare del tempo, siamo diventati amici, abbiamo iniziato a giocare alla PlayStation, prendevamo anche il mate. La verità è che i ragazzi sono stati tutti bravissimi, sono stati fantastici".

"Ho avuto la fortuna di giocare un anno con lui all'Inter, mi ha sorpreso la fame che ha, è qualcosa di impressionante. In Copa America, entrava dalla panchina e anche se giocava 15 minuti faceva la differenza, tutto questo grazie alla voglia e alla mentalità che ha. Lui si fa sempre trovare pronto per poi fare gol".