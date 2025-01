Inter, Farris: "Giocare con l'asterisco non è facile. Convinti che Taremi segnerà quanto deve"

Getty Images

Massimiliano, vice dello squalificato tecnico dell'Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Empoli che chiude la domenica di campionato:“Giocare con l’asterisco non è facile, perché poi soprattutto all’esterno si parla di potenzialmente e virtualmente. Ma il Napoli è lassù e stasera c'è l'occasione per prendere tre punti e solo il campo può darteli”.“Tu studi qualcosa anche se non hai tantissimo tempo, perché abbiamo giocato mercoledì. Fanno la pressione alta però i ragazzi sono pronti. Contro il Bologna il pari ha lasciato l’amaro in bocca ma abbiamo fatto un’ottima prestazione pur con il dispendio di energie dopo Venezia. Alla fine è un ottimo punto pur col dispiacere per non avere raggiunto la vetta, ma stasera c'è un'altra occasione”.

“Sappiamo che vestire la maglia dell'Inter non è semplice però Kristjan dà sempre tutto, col Venezia aveva fatto bene e la prova col Bologna non è stata assolutamente negativa, siamo tranquilli. Su Taremi siamo straconvinti che ci darà l'apporto in termini che deve dare in termini di gol, fermo restando che è un giocatore utilissimo che sa muoversi".