Inter, il Prefetto vieta lo striscione Curva Nord: "Rappresenta associazione mafiosa". Occhi puntati su Inter-Juve

AFP via Getty Images

Non accenna a placarsi il terremoto che ha visto coinvolte le frange del. L'inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica di Milano e che ha portato all'arresto di 19 vertici delle Curve Nord e Sud dei due club, con l'accusa di associazione a delinquere, violenza, agevolazione mafiosa e altre imputazioni, continua ad avere risvolti anche sulla quotidianità dei tifosi rimasti in libertà.Per quanto riguarda l'Inter, infatti,che da tempo campeggia sulle balaustre di tutto il secondo anello verde. La motivazione è altrettanto importante, come riportato dal Corriere della Sera-Milano: rimosso perché identifica, secondo la Procura di Milano, unaIn quell'occasione potrebbe essere esposto un nuovo striscione che richiamerebbe alla presenza di tutti gli storici gruppi che il trio Ferdico-Beretta-Bellocco aveva bandito o messo a tacere. È probabile che riappaiano i loghi dei Boys, degli Irriducibili, ma anche degli Hammerskin ultimi a cedere il passo a suo di liti accese, al potere della Curva Nord.Dall'ultima riunione avuta presolo storico ritrovo interista, fanno sapere che il cambiamento è già in atto. "Forse scriveremo:un ritorno alle origini". Cambierà anche il sistema della vendita dei biglietti che sarà singolo e nominale e non più gestito internamente dai clan.