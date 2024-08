Inter-Palacios, il pres. Talleres conferma: "Trattiamo in Italia insieme all'Independiente, è giusto venderlo"

è inevitabilmente il nome più chiacchierato in casa Inter per questi ultimi 8 giorni di mercato. La presenza in Italia dei dirigentie l'incontro andato in scena ieri presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione sono la prova che l'affare è in dirittura d'arrivo con gli ultimi dettagli che dovranno essere messi nero su bianco in queste ore comei.e, anche per questo, l'affare è andato più per le lunghe di quanto il club nerazzurro ipotizzasse in origine. Il cartellino del centrale difensivo classe 2001 mancino di piede era infatti dato in prestito dal Talleres all'Independiente Rivadavia con diritto di riscatto per 2 milioni della prima metà e per altri 2 milioni della seconda metà. L'Independiente ha esercitato il riscatto previsto nel 2024 e, di conseguenza, il Talleres non è ancora del tutto escluso da questa operazione.

" - A confermare una parte attiva in questa cessione del Talleres ci ha pensato proprio il presidente finlandese Andrés Fassi che a Mesa del Futbol in Argentina ha confermato che: "C'è ancora un'altra opzione in Germania, ma è giusto che la nostra struttura continui con la politica diPer l'Inter in realtà tutto questo fa poca differenza. Una volta ottenuta la certezza di dover trattare con un solo interlocutore si è andati dritti all'incontro per provare a chiudere che nella giornata di oggi, salvo sorprese, porterà alla fumata bianca definitiva.. La distanza fra domanda e offerta è minima, Inzaghi presto avrà il tanto atteso braccetto difensivo, il vice-Bastoni che sostituirà l'infortunato Buchanan.