Inter-Parma, perché il fallo di Keita su Lautaro non è rigore

AFP via Getty Images

@EduardoLuisFut ayer dijo que el penal contra Nacional si es porque el reglamento dice que es continuidad de la falta o algo así. Esta jugada de Lautaro en principio la dieron como penal y luego el Var corrigió y es exactamente la misma de anoche... pic.twitter.com/RSV2VnHlcm — Andrés Moreno (@amorenop6) December 6, 2024

Minuto 9 diprima gara della 15esima giornata di Serie A: l'arbitro Abisso concede un calcio di rigore ai nerazzurri per. Il direttore di gara, però, viene richiamato dal Var eCome mai questa decisione? Perché, conclusosi all'interno dei 16 metri emiliani,. L'Inter ha potuto pertanto beneficiare di un calcio di punizione dal limite, sventato da una deviazione in angolo della barriera. Successivamente, allo stesso Lautaro è stato annullato un gol per posizione di fuorigioco dell'autore dell'assist, Thuram, al 18esimo minuto.