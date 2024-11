Inter, Pavard: "Inzaghi ci coinvolge tutti. I metodi di allenamento..."

Getty Images

, difensore dell', intervistato da GQ France parla di come sta andando la sua avventura all'Inter."Sono tornato ad allenarmi più tardi quest'estate per via degli Europei, ma ora mi sento sempre meglio fisicamente e sono molto fiducioso per il resto della stagione"."Abbiamo un allenatore che coinvolge tutti i suoi giocatori. Sono un giocatore che ha bisogno di giocare per trovare il ritmo"."E' completamente diverso rispetto alla Germania, lavoriamo molto, sia tatticamente che fisicamente. Abbiamo giocato a Empoli e siamo arrivati ​​molto tardi. L'allenatore ha continuato l'allenamento della giornata, che è stato piuttosto fisico. Corriamo tanto, con e senza palla. Inoltre ho appena ricevuto i dati: ho fatto 6,1 km".

"No, ho sempre dato molta importanza al recupero e sono abituato a fare crioterapia, bagni freddi, massaggi e stretching. Quando ero al Bayern Monaco, spesso facevo un bagno freddo a casa al ritorno dal viaggio. Ma il recupero coinvolge anche ciò che mangi quando torni a casa, come ti idrati e come dormi. Oggi pomeriggio, ad esempio, mi prenderò del tempo per fare venti o trenta minuti di stretching. Ho solo ventotto anni, sono nell'età giusta per il mio sport, né giovane né vecchio, ma devo guardare tutto questo anche se conosco sempre meglio il mio corpo. Considerato il numero delle partite, dobbiamo essere ancora più attenti ed essere il più professionali possibile per evitare infortuni".