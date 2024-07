Getty Images

L'continua a correre sul mercato.sono già arrivati, ma i nerazzurri non si fermano e hanno già individuato i prossimi obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.La priorità per Marotta e Ausilio ora va alla difesa ed è già stato tracciato un identikit del profilo da ingaggiare. Fondamentale che sia mancino, in grado di giocare nel ruolo di "braccetto" a sinistra nella difesa a tre come vice Bastoni, rialzando Carlos Augusto sulla fascia come alternativa a Dimarco. Le soluzioni non mancano e diversi profili sono già stati vagliati:(svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid) e(ex Torino) non convincono la proprietà Oaktree, si guarda più al mercato dei giovani e una pista porta adell'Hellas Verona.

- C'è poi un'altra ipotesi nata negli ultimi giorni e che porta in Friuli. Come riportato dal Messaggero Veneto infatti, i nerazzurri sono interessati ae hanno effettuato dei sondaggi nelle ultime settimane.- L'Inter, però, non è l'unica nella corsa al centrale sloveno classe 1999: in Italia piace anche ad, all'esterohanno manifestato interesse e per ultimo si è aggiunto anche ilche ha preso informazioni.- Ma quanto costa Bijol? La base di partenza è intorno ai, ma il folto numero di pretendenti può far scattare l'asta al rialzo per lo sloveno.