Inter, si guarda ancora in casa Genoa: dopo Martinez si punta Gudmundsson

Chiusa ormai virtualmente la trattativa per portare a Milano Josep Martinez,A seguire le orme del portiere spagnolo, ricalcandone il medesimo tragitto, potrebbe essere ora, il gioiello più prezioso del Grifone da tempo entrato nell'orbita attrattiva dei campioni d'Italia.. Innanzitutto perché, come dimostrato proprio dalla trattativa Martinez, il Genoa è una bottega cara mal disposta a concedere sconti o permute per i suoi giocatori. I rossoblù, dopo aver respinto a gennaio l'assalto della Fiorentina, arrivata a mettere sul piatto quasi 25 milioni di euro, oggi ne chiedono almeno 10 in più per privarsi del loro numero 11. Cifra che l'Inter, soprattutto dopo aver dovuto garantire 15 milioni per l'estremo difensore iberico, non è certo in grado di permettersi. A meno che dal mercato in uscita nel frattempo non arrivi un po' di liquidità.

di qualche esubero del reparto avanzato, con i nomi diin pole position. Anche perché convincere il Genoa ad accettare qualche contropartita tecnica in grado di abbassare la quota da garantire in contanti sarà estremamente arduo.Un altro ostacolo è poi rappresentato dalla. Le ottime prestazioni del biondo attaccante, autore di 20 gol tra club e nazionale nell'ultima stagione e autentico trascinatore dei rossoblù avendo contribuito al 40% dei gol totali della squadra, sono ovviamente finite sotto la lente d'ingrandimento di tantissime società.Dalla Juve alla Roma, passando per il Napoli, tutti o quasi sognano di portarlo alla corte dei rispettivi allenatori. Gud piace però molto anche al Tottenham in Premier e ai soliti arabi, come ha svelato qualche giorno fa l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez.

Una lancia a favore dell'Inter potrebbe arrivare però dalloche dopo aver accettato a gennaio di restare in rossoblù fino al termine della stagioneCome in parte sembrano dimostrare i 'like' che il ragazzo ha lasciato sui social sotto ai post che riguardano il trasferimento a Milano di Martinez. Dopo aver appena compiuto 27 anni, Gudmundsson sogna di poter fare finalmente quel grande salto in un club di prima fascia che finora ha soltanto lambito nel corso della sua carriera. E chi meglio della formazione campione d'Italia potrebbe concederglielo?