Dagli studi della Rai è andato in onda un simpatico siparietto tra l'ex calciatore Marco Tardelli e il giornalista Marco Teotino, in merito agli scudetti vinti dalla Juve. Questo il botta e risposta.



TARDELLI: “Quella di Moratti una bella critica? Sì, una bella critica. Ma io credo che bisognerebbe smettere con queste critiche. La Juventus ha vinto quello che ha vinto sul campo. Ho visto questo 38 ma metterli o non metterli…la storia dirà qualcosa. Io credo che ognuno decida di mettere quello che vuole, poi gli altri lo giudicano. Se penso di aver vinto 38 scudetti, metto 38 scudetti”.



TEOTINO: “Allora io, quando mi inquadrate, vorrei che sotto metteste direttore del New York Times”.