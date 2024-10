Inter: zero turnover per Sommer, è il momento di testare Martinez?

E no, nonostante tutto ciò che si dica della sua indispensabilità nelle gerarchie di, bensì il portiere svizzero, finito al sesto posto nella corsa al premio Yashin come miglior portiere al Gran Galà del Pallone d'Oro, ma anche portagonista, suo malgrado in negativo, quantomeno del gol del 4-4 subito contro la Juventus e che ha di fatto indirizzato la gara verso il pari. L'allenatore interista in questa stagione ha utilizzato, complice un calendario letteralmente senza soste, unEppure in estate l'Inter ha speso, e non poco, per portare a Milanoche ora scalpita.

Analizzando le prime 12 partite stagionali del club nerazzurro ci sono solo 3 giocatori ad aver messo sempre il piede in campo per almeno un minuto e sono ovviamente il centrocampista armeno, ovviamente il portiere svizzero e a sorpresa Davide Frattesi. L'ex-Sassuolo ha però all'attivo solo 5 presenze da titolare, l'ex-Roma 11 su 12 (ha saltato la prima parte della splendida gara pareggiata in Champions 0-0 contro il Manchester City) eIl rendimento che Sommer sta avendo in stagione inevitabilmente è differente rispetto a quello dell'anno scorso.difensive dei nerazzurri che, rispetto a un anno fa, concedono in media molti più tiri a partita verso la porta. E l'ex-Bayern non è esente da colpe alternando prestazioni importanti, come quella nel derby in cui ha evitato un parziale maggiore, ad altre in cui è addirittura colpevole come nel 2-2 contro il Genoa e proprio contro la Juventus.

Il paradosso più importante è però un altro perché in estate, dopo l'addio ad Emil Audero (oggi al Como), l'Inter aveva chiaro in mente l'obiettivo di affiancare a Sommer un portiere che potesse alternarsi in stagione a lui. E per soddisfare questa richiestanon solo hanno "tradito" le richieste di Inzaghi, che preferiva l'innesto di un attaccante alla Gudmundsson, ma hanno anche investito praticamente 2/3 del budget estivo.

Un investimento importante, proiettato per il futuro ma con uno sguardo sul presente. E di conseguenza, in un momento così particolare per la difesa dell'Inter (che come detto prende molti più tiri a partita),. Per provare il suo impatto in questa squadra, per verificare il livello dell'inserimento negli schemi interisti e, soprattutto, per concedere a Sommer un turno di riposo in una partita che, sulla carta dovrebbe vedere i nerazzurri quantomeno favoriti.