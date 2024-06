Italia, Barella salta l'amichevole con la Turchia: le condizioni e cosa filtra in vista dell'esordio agli Europei

, allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. Il centrocampista dell’Internegli ultimi giorni di lavoro a Coverciano e non verrà rischiato per evitare di incorrere in problemi più gravi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che riferisce anche come gli esami precauzionali a cui il calciatore è stato sottoposto hanno escluso la presenza di lesioni di qualsiasi genere.- Barella non era comunque in predicato di partire da titolare nel match contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella, in una mediana a due che sarà formata da Jorginho e Cristante e con Pellegrini alzato di una decina di metri sulla linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Retegui., mentre il giorno successivo svolgerà la prima seduta di allenamento presso l'Hemberg Stadion Nord e inizierà a preparare l'esordio nel girone B contro l'Albania, il 15 giugno a Dortmund. Per la prima fase del torneo, gli Azzurri sfideranno giovedì 20 giugno la Spagna a Gelsenkirchen e la Croazia a Lipsia lunedì 24 giugno.