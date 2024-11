Italia-Francia Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata hanno già staccato il pass per i prossimi Europei di categoria e ora tornano in campo pe prepararsi al torneo continentale che si disputerà il prossimo giugno in Slovacchia.Il primo dei test amichevoli è con la Francia, una squadra forte che tuttavia ha mostrato qualche criticità, chiudendo al secondo posto nel girone di qualificazione agli Europei (alle spalle della Slovenia. Dopo la Francia, l'Italia se la vedrà con l'Ucraina.Tutte le informazioni su Italia-Francia Under 21:

: Italia-Francia Under 21: venerdì 15 novembre 2024: 16.15: Rai Sport: RaiPlay: Desplanches; Kayode, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Casadei, Bianco, Ndour; Baldanzi, Gnonto; Esposito.. Nunziata.: Restes; Sildillia, Magassa, Mawissa, Merlin; Akliouche, Agoumè, Millot; Tchaouna, Kalimuendo, Cherki.. Baticle.- Sarà la Rai a trasmettere in diretta televisiva Italia-Francia Under 21: la sfida sarà visibile in chiaro per tutti con il canale di riferimento che sarà Rai Sport.

- Italia-Francia Under 21 sarà visibile anche in diretta streaming: per seguire la partita basterà utilizzare l'app di RaiPlay o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.