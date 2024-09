Juventus, Arthur rimane sul mercato: due offerte sul tavolo, cosa succede

Tanti rumorsi mercato intorno ad. I bianconeri non sono riusciti a trovare una sistemazione entro il 30 agosto per il centrocampista brasiliano, ma ora si possono aprire nuove piste. In Italia e nei principali campionati il mercato in entrata è chiuso, ma si possono ancora cedere giocatori in Paesi dove la sessione estiva non è ancora finita.- Arthur sta valutando: il mercato in entrata in Brasile finisce lunedì 2 settembre - così come anche in Arabia Saudita e Portogallo - entro 24h quindi il giocatore dovrà rispondere alla proposta avanzata dal Sudamerica. Ha un po' più di tempo per riflettere sulla Turchia come possibile destinazione, lì il mercato chiude il 13 settembre e ci sono ancora 12 giorni di tempo.

- Negli ultimi giorni di mercato l'entourage di Arthur aveva avuto qualche contatto con il Napoli, che si era informato anche con la Juventus per capire la fattibilità dell'operazione., ma quando gli azzurri hanno capito che avrebbero potuto comunque affondare il colpo per lo scozzese - che spingeva per venire in Italia - hanno abbandonato la pista Arthur. Che rimane in uscita dalla Juventus, e sta valutando due opzioni all'estero.