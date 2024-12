Juventus, Conceiçao non ha dubbi sul futuro: "Sono felice qui"

sarà titolare anche questa sera, nella delicata partita dellacontro la Fiorentina all'Allianz Stadium. L'attaccante esterno portoghese è uno dei punti fermi della formazione di Thiago Motta e il club bianconero, dopo il prestito oneroso pagato (7 milioni più 3 di bonus) al Porto al termine della scorsa finestra estiva del calciomercato,Interpellato da DAZN nel pre-gara di oggi,il suo agente, ndr)”. Mandato in campo 18 volte tra campionato, Champions League e Coppa Italia, con un bottino di 3 reti e 5 assist, il classe 2002 sarà quasi certamente un punto di ripartenza per la Juventus del domani, come ha recentemente ammesso pure il responsabile dell'area tecnicaParole di inizio dicembre, a ridosso del match di Champions League contro il Manchester City e che oggi sono più che mai di attualità.Sulla situazione di Chico Conceiçao ha detto la sua pure l'agente Jorge Mendes, intervistato da Sky Sport: “Tutto indica che continuerà nella Juve. È un campione, uno dei giocatori più importanti nella sua posizione. E' felice e dovrebbe rimanere per molto tempo”.