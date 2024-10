Juventus, cosa si è fatto Nico Gonzalez

AFP via Getty Images

Non solo Gleison Bremer, la trasferta di Lipsia consegna allauna doppia tegola. Nei primi minuti della sfida alla Red Bull Arena, valida per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League, i bianconeri hanno perso ancheper un altro infortunio.- Al 10' di gioco, pochi minuti dopo l'infortunio al ginocchio sinistro di Bremer, che ha lasciato il posto a Federico Gatti, Nico Gonzalez ha iniziato ad accusare une richiamato l'attenzione della panchina bianconera. Al 12', l'esterno argentino ha lasciato il campo accompagnato dai medici della Vecchia Signora e al suo posto Thiago Motta ha inserito Francisco Conceiçao, risultato poi decisivo per la vittoria finale.

- Secondo le prime indicazioni arrivate dalla Red Bull Arena, Nico Gonzalez ha rimediato un- Al momento non è possibile stabilire i tempi di recupero di Nico Gonzalez e quante partite salterà. E' necessario attendere che il giocatore della Juventus si sottoponga agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio muscolare e definire il programma di rientro in campo: