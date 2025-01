Juventus, Di Gregorio: "Non è solo un problema di mentalità, dopo il gol diventiamo troppo attendisti"

Tra i giocatori che hanno preso la parola dal “Maradona” al termine della partita persa contro il Napoli per 2-1,non ha utilizzato mezze misura a DAZN. “Sicuramente dispiace, poici sarà da rivedere la partita come facciamo sempre, cercare di migliorare e di cambiare questo aspetto di quando andiamo in vantaggio”, ha dichiarato il numero uno bianconero.L'analisi di Di Gregorio prosegue sullaavuta dalla Juventus in questa stagione: “E’ vero, è la cosa che alla fine ci sta mancando, la cosa più grossa e più importante,Come ho detto, l’unica strada e l’unico modo che abbiamo è continuare a lavorare e cercare di andare a sistemare tutte le situazioni in campo che non vanno”.Infine, sempre nell'intervista a DAZN, il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha analizzato le modalità con cui sono stati subiti molti degli ultimi gol: “Non li ho rivisti bene sinceramente, poi quando li rivedrò capirò meglio, ma quando ci sono dei gol, credo ci sia sempre, nel dettaglio, l’errore anche se minimo di qualcuno.Non l’ho ancora rivista, quando la rivedrò avrò un’idea ancora più chiara”.