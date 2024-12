Koopmeiners: "Voglio dare di più per la Juventus, ho fiducia anche se il modo in cui gioco è cambiato"

Teun, centrocampista della, ha parlato a Sky in occasione del Gran Galà del Calcio:"Difendiamo bene, ma siamo la Juventus e dobbiamo attaccare, anche io devo fare meglio. Abbiamo imparato tanto nelle prime partite, siamo sulla strada giusta. Vogliamo fare sempre tre punti, ho fiducia che arriveranno momenti bellissimi".- "Voglio fare di tutto per questa città e questi tifosi. Per me è stato un sogno arrivare qua, voglio dare una mano a tutti come posso".- "E' difficile da dire, è un campionato molto complicato e basta guardare la classifica. Non sono nel loro spogliatoio, non più, ma hanno giocatori fortissimi. In questo momento però sono della Juventus e guardo solo alla Juventus".

- "Dobbiamo crescere come gruppo. Gioco in maniera un po' diversa rispetto a prima, ma non sono preoccupato. Ho fiducia".