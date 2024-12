Juventus, i convocati per la Coppa Italia contro il Cagliari: emergenza in difesa, solo in 4 disponibili

2024 Getty Images

L'allenatore della Juventus,per la sfida che questa sera a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Torino vedrà i bianconeri affrontare il Cagliari per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25 che affronterà da campione in carica.Confermata l'emergenza in difesa con solo 4 calciatori che sono a disposizione dell'allenatore. Ancora lungo l'elenco degli indisponibili con i lungodegenti Milik, Bremer e Cabal a cui si aggiungono Rouhi e Cambiaso, ancora non recuperati e soprattutto Douglas Luiz che dopo il ritorno in campo ha subito un nuovo piccolo stop.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Savona.Centrocampisti: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli.Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Weah, Mbangula.