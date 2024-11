Juventus, il tabù di Koopmeiners: non segna in Europa da quattro anni!

è uno dei protagonisti più attesi del match che lagiocherà domani sera contro l'al Villa Park di Birmingham, per la quinta giornata di. Come ricorda IlBianconero.com, il centrocampista olandese va alla caccia del primo goal con la maglia della Juventus e - allo stesso tempo -, da quando ha lasciato l'AZ e l'Olanda per approdare in Italia, all'Atalanta.Da quando è arrivato in Italia, ovvero da quando l'Atalanta l'ha prelevato dall'AZ,. Nella propria carriera l'olandese ha messo a referto 6 goal in ambito internazionale - di cui 5 in Europa League e 1 in Champions League - ma tutti con la maglia del club olandese.

, di cui 23 con la Dea e 3 con la Vecchia Signora. Di questi 26 gettoni, Koop ne ha collezionati 18 in Europa League e 8 in Champions, ma come detto, il goal non è mai arrivato., di fatto a più di quattro anni fa. In quel caso l'olandese andò in goal nella partita che l'AZ vinse per 4-1 contro il Rijeka.