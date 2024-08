Juventus, infortunio per Danilo: le condizioni in vista del Verona

AFP via Getty Images

: dopo l’ottimo successo per 3-0 contro il Como, i bianconeri sono attesi dall’insidiosa trasferta di Verona – già fatale per il Napoli di Antonio Conte. Tutti gli uomini sono stati a disposizione di Thiago Motta, a eccezione di un simbolo.. Il difensore brasiliano, infatti, non si è allenato a causa di un infortunio che lo pone inevitabilmente in dubbio per la gara di lunedì 26 agosto contro il Verona.

, in attesa di capire se il giocatore potrà recuperare per il match del Bentegodi di lunedì sera. Altrimenti ènel ruolo di terzino destro, con Cambiaso avanzato.Danilo ha già saltato la prima uscita ufficiale in Serie A – è rimasto in panchina per tutta la sfida alla formazione di Cesc Fabregaas -: ricordiamo che il classe 1991 ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, ma con rinnovo automatico fino al 2026 nel caso in cui dovesse giocare almeno il 50% delle partite.