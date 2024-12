Juventus, lesione al bicipite femorale per Weah: obiettivo rientro per la Supercoppa contro il Milan

AFP or licensors

Infatti, c’è un altro componente della rosa bianconera che è costretto a fermarsi, in questa travagliata stagione che ha ha visto la Vecchia Signora già perdere numerosi giocatori per lungo tempo.. Forte apprensione per il tecnico italo-brasiliano, dunque, che non avrà a disposizione l’americano dopo il problema accusato durante la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.

Questo il comunicato da parte del sito ufficiale della Juventus: "A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari,è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una".Stando alle prime indiscrezioni,. L’obiettivo dello staff medico bianconero è permettere a Motta di tornare ad avere lo statunitense per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan del 3 gennaio.

