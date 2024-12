Juvemania: rischia di essere la stagione più difficile degli ultimi anni. Ma non è solo colpa di Thiago Motta

Redazione Calciomercato

C'eravamo tanto illusi, di fatto amati. Poi è arrivato l'autunno e laha perso le foglie, come gli alberi più rigogliosi. E' finito il sogno scudetto, è praticamente ufficiale, è sostanzialmente distrutto tutto quello che "sotto l'ombrellone" - come facevano una volta gli altri - era stato costruito, immaginato, preventivato. Non dalla società, per la quale l'obiettivo è sempre rimasto l'accesso alla. Ma dai tifosi, da chi voleva mettersi alle spalle tre anni di alti e bassi, e comunque di una Coppa. Per quel che vale.

Lavista contro ilè l'ombra sbiadita di quella che aveva immaginato. Nell'idea primordiale, e mai applicata, dell'allenatore c'erano ritmo e soluzioni, movimenti all'unisono, equilibrio al di sopra di ogni cosa. Ildi Thiago riusciva a trovare spazi lì dove non se ne vedevano, innescando il gioco con le scelte giuste - sempre giuste - sulla trequarti, coltivando il gusto per l'ultimo passaggio. Di tutto questo, alla Juve, si è sempre visto poco. Forse per una questione di caratteristiche, forse per miopia di Motta, che (a prescindere dal suo "non sono un fissato) ha talvolta dimostrato di privilegiare le sue idee al collettivo, al calarsi esattamente nella condizione di questa squadra, seguendone dunque le caratteristiche precise.

E' questa, la sua colpa più grande? Sì. Poi ce ne sono altre, quasi sparse: il ruolo di, che non incide mai; la mancanza di continuità nel servire, perso ancora tra le maglie della difesa avversaria;troppo isolato sulla sinistra, e impotente quando raddoppiato.E' come se Motta si fosse cristallizzato sulla sua idea di calcio, senza trovare uno sbocco nella realtà. Quasi perso tra i pensieri di ciò che potrebbe essere la Juventus e non con la reale percezione di cosa sia la squadra, i ragazzi, il momento. E' una sensazione: non sarà certamente così. Però pesa. E condanna.

