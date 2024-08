Juventus-Roma, Thiago Motta: "De Rossi mi difese". A cosa si riferisce? C'entra la Nazionale 2016

GETTY

Parole al miele traalla vigilia della sfida tra, valida per la terza giornata di Serie A. I due allenatori hanno parlato l'uno dell'altro e ricordato un episodio che li ha coinvolti nel passato, ma facciamo ordine.Motta ha anticipato il suo ex compagno in nazionale e in conferenza stampa ha detto: “Conosco bene Daniele perché. Poteva anche non farlo, ma decise di difendere un compagno. Domani saremo avversari, ma gli auguro sempre il meglio”.

"Thiago è un, lo abbraccio con piacere ogni volta che lo vedo, anche se non lo sento spesso. Un ragazzo che, ci sono tecnici col tocco magico. Lui sta mostrando questo, ci è arrivato con gli anni, con la gavetta, ne è uscito fuori alla grande e ora si gode i frutti del suo lavoro. Con Thiago non ci si può mai rilassare, può cambiare anche la formazione sempre, lo sappiamo", ha risposto l'allenatore dellaMa a cosa si riferisce Thiago Motta quando parla dellanei suoi confronti da parte di De Rossi? Serve tornare al, quando il brasiliano, naturalizzato italiano, vestì la. Tale scelta fu ampiamente criticata dall'opinione pubblica e al fianco dell'ex Genoa e Inter si schieraronoe proprio“Chi si diverte sul web a ridicolizzare Thiago,poi si sciacqui la bocca.ha un’esperienza assoluta a livello internazionale. Sul piano tecnicoCerto, per caratteristiche, non è un, o uno unma ognuno deve essere sé stesso. I numeri di maglia sono importanti da giovani, sono cose frivole, c’è poi la scaramanzia. Il 10 in Nazionale l’ho avuto anche io, l’ho preso, senza voglia, per un fatto geopolitico;perché è fatto come me, non era certo il sogno suo, ma ha accettato perché