Juventus, Adzic vice Koopmeiners? Ecco come Motta vuole utilizzarlo

Vai, Vasilije. E in bocca al lupo,. Diciotto anni e già una collinetta da scalare, per l'attaccante montenegrino della Juventus, arrivato quest'estate dal Budućnost, e subito investito del ruolo di grande sorpresa di questa squadra. Poi gli infortuni muscolari, proprio quando sembrava a un passo da un'occasione. Quindi i recuperi, che l'hanno rintanato un po' in sordina. E adesso? Adesso è il momento di mostrare i perché dell'investimento bianconero, con le parole di Thiago Motta a racchiudere tutte le aspettative:

E bisogna ripartire proprio da lì, dalle sensazioni di, e da quella "postura" che ha colpito il tecnico italobrasiliano. "L'ho visto veramente bene - ha confessato Thiago -, e si vedeva già dalla". Cioè? "Più aperto", spiega. Che vuol dire: più dentro i meccanismi del suo gioco, esattamente in linea con le sue richieste., a seconda di quello che capita nei suoi pressi. Adzic sta eseguendo, soprattutto sta imparando. "Quando gli toccherà giocare, farà bene", prosegue il mister. Potrebbe metterci la mano sul fuoco, a giudicare dallo sguardo.

Più che altro, la vera incognita di Vasilije resta il ruolo, e anche qui Motta si affida alla concezione di giocatore moderno, che equivale a un tuttofare dalle qualità spiccate. Eh, Adzic lo è, lo è sempre stato. E allora, "può fare il centrocampista" sicuramente, ma può esserlo sia da dieci che da otto.La sua strada, per lui che è un classe 2006, è ancora lunga e ha tutto il tempo del mondo per sperimentare e conoscersi. Nel frattempo, la Juve proverà a sfruttarlo nei mezzi spazi, provando a renderlo subito efficace.

E il mezzo spazio per antonomasia è quello che ha lasciato libero Koopmeiners, causa infortunio. Sarà dunque Adzic a sostituirlo? Resta complicato immaginarlo e proprio per una frase ben scandita da Motta: "Lui ha sicuramente meno responsabilità di altri in rosa".Tempo al tempo, però. Adzic ne ha ancora tantissimo a disposizione.