Juventus, visto Weah? Il mercato, l'idea di Thiago Motta e un ruolo "nuovo"

Getty Images

Il feeling è già scoccato. L'idea è piuttosto chiara e l'ha svelata pure nel post partita lo stesso Thiago Motta:di questa squadra, l'uomo in grado di scardinare le difese avversarie con un'accelerazione potente, con un po' di brio e tutto offensivo. E può farlo basso, così come alto, a seconda delle necessità della, che sugli esterni vive una situazione molto complicata e attende segnali dal calciomercato di Giuntoli e Pompilio.Anche lo stessoè un segnale. Entrato nella ripresa nella prima amichevole con il, lo statunitense ha accelerato come se non avesse alternativa. Del resto, il posto in questa Juve resta tutto da conquistare e da analizzare, a partire dalle parole che Motta ha speso per lui. "Non ho l'idea di farlo giocare da terzino ma, l'ha già fatto - ha spiegato il mister -. E' importante, dà varietà nelle scelte, oggi". E non può essere altrimenti. I numeri della sua partita dicono proprio questo: in 45 minuti giocati, è riuscito a fare tre dribbling su tre provati, ha vinto 4 duelli su 5 e sbagliato 4 passaggi su 18. Soprattutto, quella fascia destra l'ha più analizzata e meno arata. Non fare tutto il campo lo aiuta a mantenere la lucidità giusta. Soprattutto negli ultimi metri, dove l'anno scorso ha avuto oggettivamente un problema.

La Juve continua a credere molto in Timothy, arrivato aanche per caratteristiche molto specifiche, una sorta di Moneyball in salsa bianconera. Anche per questo non c'è mai stata una vera e propria apertura sul mercato, a prescindere dagli interessamenti che pure non sono mancati, sin dallo scorso gennaio. Weah ha tirato dritto e ha voluto proseguire alla Juve, dove ha trovato comunque partite e prestazioni interessanti, su tutte Lazio-Juve di Coppa Italia, semifinale di ritorno che dà l'affaccio sulla coppa poi vinta con. Era un'altra, però. Forse meno fatta per lui, che aspetta novità e che potrebbe serenamente accettare di fare un anno da subentrante. Oppure stupire. Del resto, Giuntoli non è che stia cercando un giocatore estremamente differente da Tim: