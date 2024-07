La Juventus Women presenta la nuova stagione: Canzi, l'idea su Lehmann e cosa cambierà

Getty Images

Adattarsi alle giocatrici. Senza numeri in testa, ma con un contesto piuttosto chiaro: lafarà "un calcio aggressivo", proprio come piace (e ha sempre fatto) Max, nuovo allenatore delle bianconere, oggi presentato alla stampa all'Allianz Stadium. "Arrivare qui per me è un punto d'arrivo - dice -, ma non voglio essere frainteso". Si capisce: 30 anni sui campi, a volte impolverati, a volte con l'erba tagliata alla perfezione, danno la dimensione del percorso. Spiegano l'emozione del traguardo.Ma saprà adattarsi, Canzi? E perché l'ha fatto?, scherzando, ha confidato di 20 persone che quella domanda l'hanno già posta. In conferenza è arrivata la ventunesima: "La parola che mi piace di più è 'passione', ha contraddistinto tutta la mia carriera". Gli obiettivi: entrare in, il resto si vedrà e lo dirà il rettangolo verde. Ma soprattutto la crescita delle giocatrici, elemento che ha caratterizzato questo tipo di ricerca di Braghin, attento prevalentemente a uno sviluppatore di gioco.

Tra qualche giorno inizierà la nuova stagione, laripartirà con le nuove leve - su tutte, Alisha Lehmann - e naturalmente con le giocatrici più esperte. No, non chiamatele senatrici: "Non mi piace molto - ammette Canzi -, sminuisce il loro ruolo tecnico". Che è pesante quanto quello nello spogliatoio: "Ho parlato con alcune di loro, di persona o al telefono. Sicuramente loro mi aiuteranno a capire cos'è la Juventus. Sono giocatrici importanti, che hanno fatto la storia e che sanno come si vince". Dovranno trasmetterlo alle compagne, e velocemente.compresa, che sarà gradualmente inserita nel possibile 3-4-3 di Max Canzi. Lehmann potrebbe agire nel tridente offensivo, prevalentemente a sinistra. Sarà con Beccari, Cantore e Thomas l'arma (in più) offensiva. Se manterranno promesse e premesse, "l'aggressività" di cui parlava Canzi sarà una semplice conseguenza.