In campo, titolare, nel derby contro il Torino, al fianco di Ronaldo e Kean, Federico Bernardeschi non è riuscito a lasciare il segno nel tabellino, in una gara terminata 1-1. Il numero 33 della Juventus ha vissuto una serata non semplice, in campo come fuori. Sì, perché ieri sera hanno tentato di rubargli in casa.



Come riporta La Stampa, proprio nel corso del match i ladri hanno provato a intrufolarsi nell'abitazione dell'ex Fiorentina; il rientro in casa della fidanzata di Bernardeschi è riuscito a metterli in fuga, trovando solo la porta blindata scassinata. Nessun furto, nessuna conseguenza, solo una serata negativa.