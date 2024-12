AFP/Getty Images

Lapo Elkann: "Con Thiago Motta si deve avere pazienza"

un' ora fa



Intervistato da Sky Sport a margine del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, Lapo Elkann torna a parlare della sua Juventus: "Motta è una gran persona, certamente è un grande allenatore, con il quale si deve avere pazienza. Da tifoso certamente a me il pareggio non piace, a me piace la vittoria", riporta TuttoJuve.com.



Il nipote dell'Avvocato Agnelli aggiunge: "Io voglio veder vincere la Juventus, come tutti. Tu da tifoso cosa vuoi vedere? La tua squadra vincere, dunque me lo auguro, assolutamente sì. Forza Ferrari oggi, ieri la Juve ha fatto 2-2 e mi dispiace. Ora dobbiamo battere il Manchester, quella partita dobbiamo vincerla".