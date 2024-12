Lazio, anelli e vetrate per il nuovo Flaminio: ecco i dettagli. Intato la Roma Nuoto prova lo sgambetto

AFP via Getty Images

L'iter per far diventare illa nuova casa dellaè partito ufficialmente. La presentazione in Campidoglio dello studio di pre-fattibilità la settimana scorsa è stata seguita dall'invio di tutta la documentazione tramite Pec. Ora dovrà aprirsi la Conferenza dei Servizi per far arrivare il le carte alle varie Sovrintendenze che dovranno decidere se approvarlo. Nei piani del club il nuovo stadio, se tutto andrà a buon fine, dovrebbe essere pronto tra il 2028 e il 2030. E oggi il Corriere dello Sport rivela alcuni dettagli in più sul progetto.

Per proteggere e rivalorizzare la struttura originaria, tutelata da, il nuovo Stadio Flaminio sarà realizzato "a strati". Si verranno quindi a creare deglisu più piani per le tribune. Il primo servirà come copertura bassa, sopra cui si snoderanno dei telai per la ridistribuzione del peso delle tribune ampliate sullo strato superiorie. Infine ci sarà una copertura sommitale, coperta di pannelli fotovoltaici che favoriranno l'ecosostenibilità dell'intera struttura. Gli spazi esterni, i bar, i vip lounge e diverse altre parti dell'impianto saranno inoltre completamente ristrutturate e riorganizzate, eliminando le tamponature dei precedenti telai strutturali e sostituendole con ampie vetrate verso il campo.

Il piano di Lotito però deve fare i conti con la concorrenza dellagià più avanti nell'iter perché partita - dopo la riammissione d'ufficio, per decisione del TAR, del proprio progetto inizialmente bocciato - diversi mesi fa. Questo progetto alternativo prevede di rendere il Flaminio un polo multifunzionale per diverse discipline sportive, acquatiche e non. La Conferenza dei Servizi ha già concluso in questo caso tutti i passaggi e gli studi e deve solo pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Per questo la Roma Nuoto ha inviato proprio pochi giorni fa, visto che i termini sono scaduti. Il timore della società è che si stiano procrastinando le tempistiche solo per favorire il progetto di Lotito e della Lazio. Con una prouncia positiva da parte della Conferenza, sarebbe poi molto difficile immaginare che un nuovo iter - quello dei biancocelesti appunto - possa avere un seguito.