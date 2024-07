Lazio, Baroni stregato da Castrovilli: ecco il ruolo che ha in mente per lui

Getty Images

Sono bastati pochi giorni aper convincereIl tecnico dellaaveva già espresso alla società il suo gradimento per il giocatore, prima ancora che venisse effettivamente ingaggiato. Le prime prove tattiche in campo stanno confermando l'idea dell'allenatore biancoceleste sul nuovo arrivato. Come scrive Repubblica oggi il classe '97 sta anche seguendo un protocollo specifico extra con i preparatori atletici biancocelesti per mettersi in pari con gli altri compagni e farsi trovare pronto al debutto (non avverrà comunque domani contro l'Hansa Rostock. Qualche possibilità in più c'è per il 3 agosto col Frosinone).

sia nel 4-2-3-1, sia nel 4-3-3. Da mezzala o, soprattutto, da trequartista, l'ex Fiorentina è stato spesso alternato a Guendouzi negli allenamenti di questi ultimi giorni, con Rovella in mediana ad equilibrare la manovra. Il tecnico è convinto che questo sia l'assetto ideale per il centrocampo e per questo punta ad avere tutti a pieno regime il prima possibile, per rodare i meccanismi in vista dell'avvio della nuova stagione. Per completare la rosa manca solo una pedina in più in avanti, che possa giocare da esterno o da punta. Il ruolo del numero 10 invece sembra aver già trovato il suo nuovo interprete nella Lazio.